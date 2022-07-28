В Украине рассказали, почему рф активизировала воздушные удары

В последнее время российская федерация активизировала воздушные удары по территории Украины и это может быть связано с успехом украинских военных на юге страны.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталью Гуменюк, передает «РБК-Украина».

По ее словам, ВСУ имеют определенные успехи и после того, как они вернули под контроль Украины населенный пункт Авдеевку, российские войска усилили ракетные удары. В частности, оккупанты нанесли удар из вертолета Ка-52 по украинским позициям, чтобы замедлить их продвижение, но планы врага провалились и ему с большими потерями пришлось отступить.

К слову, сегодня утром, 28 июля, войска российской федерации с территории Беларуси выпустили по Украине более 20 ракет. «Прилеты» были зафиксированы в Киевской и Черниговской областях.

«Курсор» писал ранее, что несколько дней назад россияне нанесли ракетные удары по южным регионам Украины. В результате ударов повреждения получили частные дома и портовая инфраструктура.

Еще мы писали, что в командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что россияне хотят обойти украинскую противовоздушную оборону и применяют зенитно-ракетные комплексы по наземным целям.

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