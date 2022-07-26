В Воздушных силах Украины рассказали о новой угрозе от россиян

Россияне, чтобы нанести сокрушительные удары по территории Украины, применяют различные тактики. Перед силами Воздушной обороны сейчас встала новая угроза — зенитные удары по наземным целям.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «24 канал».
По его словам, российские оккупанты пытаются обойти украинскую противовоздушную оборону и для этого применяет специальную тактику.
«Даже если наносится удар артиллерией, то враг всегда делает залпы – такую тактику они применяют. Например, довольно часто россияне используют ЗРК С-300 для поражения наземных целей. Это еще одна угроза от оккупантов – зенитные удары», — отметил он.
Юрий Игнат подчеркнул, что ЗРК не несут таких серьезных разрушений, как например «Искандер», но все равно у них мощная сила.
«Курсор» писал ранее, что по словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, авиация рф* куда опаснее, чем их ракеты, поскольку вражеские самолеты могут использовать не только ракеты, но и бомбы свободного падения.
Еще мы писали, что бывший заместитель Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал причины, по которым россия наносит ракетные удары по Украине.
Напомним, в британской разведке заявили, когда рф возьмет оперативную паузу в войне.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!