Ракетные удары по югу Украины: появились подробности

Сегодня россияне нанесли ракетные удары по южным регионам Украины. В результате ракетных ударов повреждения частные дома и портовая инфраструктура.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании «Південь».

Соглавно заявлению, россияне нанесли массированный ракетный удар по югу Украины, применив авиацию с направления Черного моря. Было выпущено несколько ракет воздушного базирования. В Одесской области зафиксированы попадания в частные здания прибрежных сел, также произошли возгорания. На местах «прилетов» работают спасатели. По предварительной информации, никто не пострадал.

Кроме этого, в результате ракетных обстрелов в Николаевской области пострадала портовая инфраструктура.

Также Николаевский район обстреляли из ЗРК С-300. Обстрел велся с временно оккупированной Херсонской области. Есть попадания в авторынок, другие открытые территории пригорода. Данные по масштабам разрушений и пострадавших еще не обнародована.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что сегодня туром, 26 июля, Николаев попал под массированный ракетный удар. По предварительным данным, жертв нет

«Утром, 26 июля, по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. По предварительной информации, в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется», — сказал Ким.

По словам Кима, в окрестностях Николаева есть прилеты ракет воздушного базирования. россияне попытались ударить по портовой инфраструктуре города.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Курсор собщал, что украинцы в блокаде: россия не выпускает людей с оккупированных территорий. Оказавшиеся в заложниках жители Мелитополя и Херсона лишены возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Они стоят в колонне из 1200 машин под палящим солнцем, а рф уверена, что потребности в «зеленом коридоре» нет.