В Украине рассказали, сколько иранских дронов переправлено в Беларусь

ГУР Украины сообщило, что иранские беспилотники Shahed-136″ перевезли на территорию Беларуси. Известно количество партий, места дислокации и сроки.

Из россии* в Беларусь завезли дроны «Shahed-136», переименованные в рф в «Герань-2». По состоянию на понедельник, 10 октября на территорию страны было ввезено 32 БПЛА, а к 14 октября планируется дополнительно ввезти еще 8.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

Беларусь давно косвенно вступило в войну против Украины, предоставив армии рф свои территории для нападения. Самопровозглашенный президент лукашенко уверяет, что его действия — это только реакция, поскольку «Украина планировала нападение на Беларусь».

Также Беларусь обеспечивает оккупационную армию россии материально-техническими средствами, боеприпасами и предоставляет временный пункт для раненых и убитых россиян, заполнив ими свои больницы и морги.

Кроме того, Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. Например, на железнодорожную станцию ​​«Кировская» в Крыму доставлен эшелон с боеприпасами – 12 вагонов (492 тонны) из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов из Беларуси (город Добруш, Гомельская область).

В ближайшие дни запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением, военной техникой (219 платформ) и боеприпасами (28 вагонов) из Беларуси.

Курсор писал ранее, что Беларусь находится в заложниках путина — секретарь СНБО Украины.

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