15 взрывов в Запорожье: россия пытается стереть город с лица земли

Свое бессилие на поле военных действий и отступление по всем фронтам российское командование вымещает на мирных жителях Украины, убивая спящих людей, женщин и детей.

Ранним утром 11 октября российские ракеты вновь были нацелены на Запорожье. Жители города сообщают о более чем 15 взрывах.

В результате взрывов в нескольких районах начались пожары. Власти города сообщают о жертвах: известно об одном погибшем и десятках раненых. На местах работают спасатели и пожарные службы.

Глава города рассказал, что в результате ракетной атаки пострадали жилые дома, магазины, медицинское заведение и школа.

Такие удары российские официальные лица называют ударами по военным объектам. Мирное жилье украинцев и детские сады — это военные объекты, магазины и школы — военные цели, больницы — базы азовцев.

Запуск ракет был выполнен из соседнего населенного пункта, оккупированного российской армией, — Токмака. Местные жители сняли видео запуска.

Ранее Курсор писал, что главнокомандующий ВСУ опубликовал схему массированной ракетной атаки на Украину. Во время ракетной атаки 10 октября враг применил против Украины ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136.

Также мы сообщали, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.

Кроме того, мы информировали, как россия ответила на заявление Лапида, который осудил массированные удары по украинским городам.

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