В Украине российские оккупанты повредили самый большой в Европе радиотелескоп

Здание обсерватории было полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению.

В Украине во время оккупации Чугуевского района Харьковской области российские оккупанты разрушили обсерваторию и повредили один из самых больших в мире радиотелескопов.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что в ходе оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные. Они повредили оборудование и разрушили здание.

«Находились оккупанты на территории станции несколько месяцев до деоккупации населенного пункта. Рыли окопы и оставили немало боеприпасов и остатков от них», — говорится в сообщении.

По словам полицейских, здание учреждения было полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению.

«Следует отметить, что это самый большой не только в Украине, но и во всей Европе радиотелескоп. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины», — добавили в пресс-службе.

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