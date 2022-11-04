В оккупированном россиянами Скадовске публично казнили женщину — СМИ

Татьяна Мудренко работала медсестрой и не скрывала своей проукраинской позиции.

В оккупированном россиянами украинском городе Скадовск (Херсонская область) публично казнили 56-летнюю местную жительницу Татьяну Мудренко, которая начала упрекать полицейских-коллаборантов.

Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на показания очевидцев и сестры погибшей Натальи Черной.

Отмечается, что Мудренко работала медсестрой и не скрывала своей проукраинской позиции. В начале октября у нее произошел конфликт с полицией: женщина упрекнула их в том, что они перешли на сторону оккупантов и крикнула «Скадовск — это Украина!».

По словам очевидцев, позже женщину задержали вместе с ее 60-летним мужчиной Аанатолием Ореховым. 15 октября сестре Татьяны, Наталье Черной, сообщили, что ее родственница мертва. Соседи утверждали, что Мудренко «что-то влили в рот», а затем повесили перед зданием суда. Орехова выпустили из-под стражи на время похорон, однако позже он снова пропал. Очевидцы сообщают, что у мужчины была сломана рука.

В свидетельстве о смерти Мудренко, присланном ее сестре, говорилось, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», то есть удушье, вызванное сдавливанием дыхательных путей.

Издание Financial Times отмечает, что не может проверить некоторые обстоятельства смерти женщины, потому что все происходило на оккупированной территории. Однако они видели свидетельство о смерти Татьяны Мудренко и слышали свидетельства местных жителей. Те подтвердили все слова ее сестры.

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