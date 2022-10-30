В Украине создали беспилотник Shark: что о нем известно

Дрон устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы — его практически невозможно заглушить, при этом передача данных происходит в режиме реального времени.

Новый украинский авиационный комплекс Shark может провести несколько часов в небе при этом летать на расстояние более полусотни километров.

Это ответ Украины российскому “орлану” и демонстрация того, каким на самом деле должен быть качественный отечественный беспилотник, сообщает FreeДОМ.

“Это очень красивый и серьезный хищник. Это беспощадный хищник, который находит свою добычу за много километров, который может видеть ее и чувствовать”, — рассказал о Shark испытатель беспилотника Михаил “Волыняка”.

Сообщается, что комплекс Shark удалось создать менее чем за полгода. При этом разработка началась уже после полномасштабного вторжения в Украину. То есть, в условиях войны украинские инженеры смогли создать дрон-разведчик, который вполне соотносится с западной техникой, но в разы дешевле. Несколько месяцев ушло на испытания, и сегодня он полностью готов выполнять боевые задачи.

“Он ведет разведку наблюдения и также передает координаты, чтобы можно было корректировать удары по целям, которые обнаружены”, — говорит Максим “Волыняка”.

Главное преимущество разработки — Shark крайне устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы. Проще говоря, его практически невозможно заглушить, при этом передача данных происходит в реальном времени, ведь беспилотник имеет надежную зашифрованную связь.

“Это не российские “орланы”, которые падают от одного взгляда наших ребят из лесу”, — отметил испытатель.

Отмечается, что развертывание комплекса Shark занимает менее 15 минут. Он может работать при температурах от -15 до +50 градусов. А учитывая наличие электродвигателя — практически бесшумен.

Отдельного внимания заслуживает камера беспилотника: 30-кратное оптическое увеличение позволяет вести наблюдение с расстояния до 5 км. Функция слежки за объектом позволяет фиксировать цели как наземные, так и воздушные, и следовать за ними в автоматическом режиме.

“Я могу полностью контролировать весь полет. У меня есть высококачественные изображения в режиме онлайн. Очень хорошее приближение. То есть, я могу увеличивать объекты, просматривать их в режиме онлайн. Соответственно, оперативность получения данных очень большая”, — поясняет инструктор по управлению беспилотниками “Глеб”.

Как сообщал Курсор, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал об оружии, которое Украина получит от союзников из альянса. В заявленном списке есть средства глушения беспилотников российского и иранского производства.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал про попытки диалога с путиным и назвал российского лидера «неадекватным».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!