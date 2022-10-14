Украина получит сотни средств для глушения беспилотников

Угроза баражирующих боеприпасов остается серьезной проблемой для Украины, поэтому потребности в системах, которые могут противостоять этим угрозам, являются срочными и важными.

Генеральный секретарь НАТО рассказал об оружии, которое Украина получит вскоре от союзников из альянса.

В заявленном списке есть средства глушения беспилотников российского и иранского производства.

Йенс Столтенберг не стал раскрывать тип комплексов подавления и их производителя.

«В рамках этого пакета НАТО в скором времени доставит Украине некоторое количество оборудования для борьбы с беспилотниками. В частности, сотни средств для глушения дронов, которые могут помочь сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства, а также защитить украинских жителей и критическую инфраструктуру», – рассказал Йенс Столтенберг.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе партнеры помогут Украине перейти от советского оборудования к современному оборудованию НАТО.

«НАТО поставляет передовые системы, включая системы артиллерийской обороны, артиллерию и бронетехнику. Я приветствую сегодняшнее заявление Испании о том, что она предоставит 4 пусковые установки «Ястреб» для усиления противовоздушной обороны Украины », — добавил Генсек.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал про попытки диалога с путиным и назвал его «неадекватным».

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