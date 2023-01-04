В Украине спрогнозировали, сколько еще массированных атак сможет нанести россия

У россии* осталось ракет на 2-3 массированных обстрела. Речь идет именно о высокоточном оружии.

«Речь идет о Х-101, Х-555 и «Калибрах». Есть еще отдельно «Искандеры», то есть баллистические ракеты, но их мы не берем в расчет. Х-101, Х-555 и «Калибры» — это высокоточные ракеты, которые могут применяться на большую дальность. Потому что, например, эффективный радиус применения в Х-22 — 350 километров. Соответственно, они их применяют, но не слишком много», — отметил Скибицкий.

Он пояснил, что когда речь идет о возможности 2-3 ударов, подразумевается, что будет примерно 80 ракет во время атаки, но, возможно, и больше.

«Например, 31 декабря агрессор применил только 20 крылатых ракет, хотя перед этим применяли примерно 70 или даже больше. Так что, говоря о 2-3 ударах, мы имеем в виду именно массированную атаку», — добавил представитель ГУР.

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.