В Украине задержали известного бизнесмена по подозрению в сотрудничестве с рф

Несмотря на запреты, арестованный поставлял путину двигатели для военной техники.

Служба безопасности Украины задержала президента промышленного гиганта «Мотор Сич», которого подозревают в работе на *россию. Также был арестован начальник Департамента внешнеэкономической деятельности Олег Дзюба.

Об этом сообщает Служба Безопасности Украины.

Им объявили о подозрении по двум статьям УК Украины:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность)

ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)

Арест произошел в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. По информации следователей, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье.

Чиновники сговорились с приближенными к кремлю представителями российской корпорации «Ростех» – один из главных производителей вооружений для рф. Преступники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей на территорию россии. Полученная продукция использовалась оккупантами для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан»

КА-52 «Аллигатор»

Ми-28Н «Ночной охотник»

Известно, что соответствующие образцы армейской авиации армия рф массово применяла для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждают многочисленные факты уничтожения вражеских боевых вертолетов оккупантов.

Чтобы обойти установленные ограничения на торговлю с рф организаторы схемы пользовались подконтрольными коммерческими структурами в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны.

«Однако, после получения военной продукции «посредники» переправляли ее в россию. Также враг использовал иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей», – сказано в заявлении СБУ.

В ходе расследования удалось установить всех организаторов сделок и задокументировать их преступления. Сейчас правоохранители проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Также «Курсор» сообщал, что Зеленский лишил гражданства самых известных украинских евреев.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!