Служба безопасности Украины задержала президента промышленного гиганта «Мотор Сич», которого подозревают в работе на *россию. Также был арестован начальник Департамента внешнеэкономической деятельности Олег Дзюба.
Об этом сообщает Служба Безопасности Украины.
Им объявили о подозрении по двум статьям УК Украины:
- ст. 111-1 (коллаборационная деятельность)
- ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)
Арест произошел в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. По информации следователей, к сделке причастно руководство завода, расположенного в Запорожье.
Чиновники сговорились с приближенными к кремлю представителями российской корпорации «Ростех» – один из главных производителей вооружений для рф. Преступники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей на территорию россии. Полученная продукция использовалась оккупантами для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:
- Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан»
- КА-52 «Аллигатор»
- Ми-28Н «Ночной охотник»
Известно, что соответствующие образцы армейской авиации армия рф массово применяла для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждают многочисленные факты уничтожения вражеских боевых вертолетов оккупантов.
Чтобы обойти установленные ограничения на торговлю с рф организаторы схемы пользовались подконтрольными коммерческими структурами в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны.
«Однако, после получения военной продукции «посредники» переправляли ее в россию. Также враг использовал иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей», – сказано в заявлении СБУ.
В ходе расследования удалось установить всех организаторов сделок и задокументировать их преступления. Сейчас правоохранители проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.
Также «Курсор» сообщал, что Зеленский лишил гражданства самых известных украинских евреев.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!