В Украине заявили, что рф не сможет удержать левобережную часть Херсонской области

Оккупационная армия россии* не сможет удержать левобережную часть Херсонской области.

Об этом заявили в оперативном командовании Сухопутных войск ВСУ в южной части территории Украины.

«Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении приводит врага к пониманию, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника», — сообщили в ОК.

Украинская артиллерия уже достигает рубежей, которые армия рф строит на левом берегу Днепра, в районе Армянска.

«На правом берегу Днепра они строили многослойную оборону, по которой и отступали. Сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км, потому что понимает, что придется отступать», — уверены в ВСУ.

Ранее Курсор писал, что в Херсоне российские солдаты минировали даже детские игрушки, чтобы уничтожить как можно больше людей. Российские военные не могут справиться с бойцами ВСУ, потому пытаются уничтожить мирное население Украины.

Также редакция сообщала, что путин признал, что россияне теряют доверие к заявлениям кремля о ходе войне