В Украине женщина копала картошку, но неожиданно нашла артефакты Второй мировой

Полиция обеспечила охрану потенциально опасной территории.

Украинка копала картошку, но обнаружила целый арсенал оружия времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в МВД Украины.

На место открытия прибыли следственно-оперативная и специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Оказалось, что возле жилого дома, на расстоянии около 15 метров, в земле были спрятаны боеприпасы: 82 минометные мины 82 калибра, 3 противотанковые мины и 8 гранат.

Полиция обеспечила охрану потенциально опасной территории. В дальнейшем взрывотехники извлекут и уничтожат опасную находку. Полиция отметила, что женщина, обнаружив артефакты, поступила правильно: самостоятельно не доставала их и вызывала экстерные службы.

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