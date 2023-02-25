В украинской разведке объяснили, в каком случае рф могла захватить Киев

В пятницу, 24 февраля, был ровно год со дня, когда российский агрессор совершил полномасштабное вторжение на территорию Украины, начав обстреливать города и захватывать территории, убивая мирных жителей. И главной задачей для оккупантов был Киев, его планировали захватить за три дня.

Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в авторском документальном фильме журналиста Дмитрия Комарова под названием «Год».

По его словам, российский десант должен был высадиться на аэродроме в Гостомеле в Киевской области, а также на Печерских холмах, возле НСК «Олимпийский». И если бы план оккупантов по захвату аэропорта был реализован, то вполне вероятно, что столицу бы захватили в первые дни войны. У россиян это был единственный план.

Буданов отметил, что армия агрессора планировала не позже третьих суток поднять свой влаг над администрацией президента и провести смену руководства, поскольку они считали, что Владимир Зеленский и другие представители власти бросят все и сбегут. Потом россияне предполагали, что в течение 10 суток они будут гасить точечные сопротивления украинцев.

«Курсор» писал ранее, что в минобороны Украины заявили, что страна вступает в новый период и ее главная цель — победа. Вскоре военные пойдут в контрнаступление, а сейчас продолжается работа над тем, чтобы его обеспечить.

Еще мы писали, что 24 февраля был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, которую страна-агрессор назвала военная «спецоперация». За этот год армия путина нанесла многочисленные удары по инфраструктурным, военным и гражданским объектам Украины. Но глава кремля не сделал в этот день ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!