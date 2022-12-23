Страны G7 сделали важное заявление о войне рф против Украины

По мнению «Большой семерки», военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами, не могут оставаться безнаказанными.

Военные преступления российской федерации* не могут оставаться безнаказанными. Президент рф владимир путин будет привлечен к ответственности.

Об этом говорится в заявлении стран «Большой семерки» по итогам виртуальной встречи министров иностранных дел.

В частности, члены G7 подчеркнули, что военные преступления и другие злодеяния, совершенные российскими вооруженными силами, в том числе связанные с убийствами мирных жителей, пытками, казнями, сексуальным насилием и депортацией, в частности детей, в россию, не могут оставаться безнаказанными.

Также страны «Большой семерки» обязались активизировать и тесно координировать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, особенно в противовоздушной обороне.

Кроме того, члены G7 также подтвердили свою полную решимость продолжать координировать финансовую, материальную, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и правовую помощь для защиты Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

При этом страны G7 будут поддерживать и усиливать экономическое давление на россию и тех, кто уклоняется и подрывает ограничительные меры.

«Россия может закончить эту войну немедленно, прекратив нападения на Украину, полностью и безоговорочно выведя свои силы и технику со всей территории Украины, в пределах ее международно признанных границ. Члены G7 вновь призывают россию сделать это немедленно», — говорится в заявлении.

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.