В Киеве заявляют о подготовке армии рф к новому массированному ракетному удару по Украине

По данным украинских военных, на борту четырех ракетоносителей россиян, находящихся сейчас в Черном море, может быть до 24 «Калибров».

Армия российской федерации* может готовиться к очередному массированному ракетному удару по Украине.

Об этом сообщается на Facebook-странице Оперативного командования «Юг».

По данным украинских военных, на борту четырех ракетоносителей россиян, находящихся сейчас в Черном море, может быть до 24 «Калибров».

«Вероятно, враг готовится к нанесению ракетных ударов. Будьте бдительны, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги», – просят военные.

Как сообщал Курсор, в Еврокомиссии сравнили путина с Гитлером в 1943 году. По словам вице-президента этого органа Франса Тиммерманса, россия сейчас является полным изгоем на международной арене.

«Санкции кусаются сильно. … Война стоит очень много денег. И путин уже проиграл. Он ошибся относительно стойкости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, которая была развалена коррумпированными офицерами», — сказал вице-президент Еврокомиссии.

Ранее Курсор информировал о том, что президент россии владимир путин внезапно отменил запланированный визит в нижний тагил, где должен был посетить танковый завод. Неожиданное изменение планов главы кремля подогрело слухи об ухудшении его состояния здоровья.

При этом в российском городе к приезду президента тщательно готовились не один день. В частности, дороги по вероятному маршруту вычистили, ограничили движение по городу и даже отменили открытие елки в одном из районов.

Также Курсор писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!