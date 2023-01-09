В украинской разведке оценили шансы завершить войну с рф в 2023 году

На протяжение десяти месяцев Украина сражается с российским агрессором и пытается остановить военные преступления на территории своего государства. В украинской разведке отмечают, что делают все возможное, чтобы завершить войну уже в текущем году.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Corriere.

По его словам, цель Украины остается неизменной — выход к границам, установленным в 1991 году. Но скорость завершения войны с рф* зависит от многих факторов, в частности от того, насколько международные партнеры будут поддерживать государство и предоставлять ВСУ вооружение.

Вадим Скибицкий отметил, что окончание войны также зависит от развития экономики в россии и будет ли экономическое давление на страну оставаться высоким.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали, что граждан рф ждет новая масштабная волна мобилизации. По информации украинской разведке, а также данным европейских спецслужб, российские власти 15 января намерены объявить о дополнительной мобилизации. При этом мобилизовать могут до 500 тысяч россиян.