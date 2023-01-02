В украинской разведке оценили уровень угрозы наступления из Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает помогать российской армии, предоставляя ей вооружение и свою территорию для обстрелов Украины. Также существует угроза повторного вторжения на Киев, которое будет осуществляться из Беларуси.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк ответил «РБК-Украина», насколько велика на данный момент угроза нападения.

По его словам, в Беларуси сейчас идет наращивание сил, но признаков подготовки российских оккупантов к новому наступлению на север Украины, пока нет. Однако такой возможности никто не исключает, поскольку украинские военнослужащие готовятся к любому развитию событий.

Сейчас там передислоцируется часть войск 1-й танковой армии, так и на востоке Украины, рф* наращивает сили и средства. Они провели мобилизацию, чтобы бросить на фронт «пушечное мясо».

«Курсор» писал ранее, что Беларусь предложила провести у себя переговоры по урегулированию продолжающегося «конфликта» в Украине.

Еще мы писали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провозгласил 2023 год «годом мира и созидания» в Беларуси.

Напомним, что в заявлении министерства обороны Великобритании сообщает, чти использование инструкторов армии Беларуси — это попытка восполнить нехватку российских военных инструкторов в россии. При этом россияне обычно свысока относились к военным РБ.