Беларусь готова выступить посредником в переговорах между Украиной и рф

Беларусь в среду предложила провести у себя переговоры по урегулированию продолжающегося «конфликта» в Украине, заявил заместитель министра иностранных дел страны Игорь Назарук.

«Минск не раз выполнял благородную миссию места для переговоров, для решения сложных конфликтных ситуаций. Мы по-прежнему предлагаем себя в этом качестве», — цитируют чиновника местные СМИ.

Однако обе стороны по-прежнему далеки от потенциального прекращения войны, поскольку россия добивается от Украины признания оккупированных регионов. Тем временем Киев надеется на мирный саммит в феврале, организованный Организацией Объединенных Наций.

Напомним также, что ФСБ сообщила в среду об убийстве двух «ранее судимых граждан российской федерации, членов террористического сообщества», которые «подготовляли теракт в городе Чегем» в Кабардино-Балкарской Республике россии.

Двое лиц, действовавших по приказу украинских спецслужб, были «нейтрализованы ответным огнем» на прошлой неделе после того, как оказали «вооруженное сопротивление», говорится в заявлении ФСБ, сообщают российские государственные СМИ.

В силовом ведомстве сообщили, что на месте боестолкновения в Нальчике, столице той же области, были обнаружены взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы.

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Кроме того, москва надеется, что Запад окажет давление на Украину — эксперты ISW.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.