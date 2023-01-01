Лукашенко объявил 2023-й годом мира в Беларуси

Документ утверждает «в целях консолидации белорусского народа укрепление в обществе идей мира и творческого труда как главных условий развития белорусского государства».

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провозгласил 2023 год «годом мира и созидания» в Беларуси.

Текст соответствующего указа опубликован на сайте белорусского диктатора.

Документ утверждает якобы «в целях консолидации белорусского народа укрепление в обществе идей мира и творческого труда как главных условий развития белорусского государства».

В указе, среди прочего, обозначены ключевые направления усовершенствования системы военно-патриотического воспитания населения, продвижение мирных инициатив граждан и общественности. Также речь идет о содействии межконфессиональному диалогу, который обеспечивает мир и согласие в белорусском обществе.

Ранее Курсор писал, что 29 декабря в Беларуси упала ракета. Ее останки были обнаружены сегодня возле села Горбаха. Инцидент произошел сегодня утром недалеко от села Горбаха. ПВО сбили ракету. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Местные паблики пишут, что ракета была обнаружена в поле. Сообщается, что это, возможно, часть ракеты от ЗРК «С-300».

в рф выступили с циничным заявлением на фоне массированной ракетной атаки по Украине. Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.

Массированная атака рф по Украине: обломки ракет попали в жилые дома в Киеве и Одесской области. В Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне сообщений о 120 ракетах, которыми рф атаковала Украину.

Напомним, что рф устроила новую массированную атаку по Украине: первые подробности и фото.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.