В украинской разведке рассказали, зачем рф бережет «Кинжалы»

«Есть у них проблема с самолетами-носителями — МиГ-31», — сказали в разведке.

Армия рф* сейчас не обстреливает Украину гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» как минимум потому, у нее небольшое количество таких снарядов, а также проблемы с самолетами-носителями — МиГ-31.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

«Во-первых, это новый вид вооружения. Есть у них проблема с самолетами-носителями — МиГ-31. Мы же видели произошедший в Беларуси инцидент — у одного из них вспыхнул двигатель. Кроме того, «Кинжалов» у них не так уже много», — пояснил Скибицкий.

Сейчас россияне используют «Кинжалы» для демонстрации. Если армия рф исчерпает запас, то им «нечем будет пугать», сказал он.

«»Кинжалы» они сейчас используют для демонстрации и запугивания, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить. Соответственно, этим они поддерживают напряжение в возможности применения этого оружия не только против нас, но и других европейских стран”, – отметил представитель ГУР.

Он добавил, что у рф проблемы с пополнением ракетных запасов.

«В целом по нормативным документам от всего запаса ракет стратегический запас должен составлять 30%. Но они этот резерв уже прошли по всем видам ракет. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них является проблемным вопросом пополнения своих запасов», – заключил Скибицкий.

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