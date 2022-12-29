В украинской разведке предположили, почему Иран не передает рф ракеты

Российской армии не хватает вооружения, потому что на фронте в Украине она несет большие потери. В связи с этим, глава кремля* владимир путин обратился за помощью к Тегерану. Власти Ирана уже предоставили оккупантам дроны-камикадзе, которыми они атакуют украинские города. Но вот ракеты агрессору они поставлять не спешат.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, есть информация, что российский диктатор достиг предварительных договоренностей с Ираном по поводу отправки баллистических ракет и они являются для него весьма желанным оружием. Но он все не может их получить.