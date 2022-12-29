В украинской разведке предположили, почему Иран не передает рф ракеты

Российской армии не хватает вооружения, потому что на фронте в Украине она несет большие потери. В связи с этим, глава кремля* владимир путин обратился за помощью к Тегерану. Власти Ирана уже предоставили оккупантам дроны-камикадзе, которыми они атакуют украинские города. Но вот ракеты агрессору они поставлять не спешат.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
По его словам, есть информация, что российский диктатор достиг предварительных договоренностей с Ираном по поводу отправки баллистических ракет и они являются для него весьма желанным оружием. Но он все не может их получить.
Андрей Юсов отметил, что над этим проводиться серьезная работа, договоренности есть, а теперь осталось ждать и посмотреть, что с этого получится. Насколько ему известно, Иран не горит желанием помогать россии, потому что понимает, что чем это может угрожать.
«Курсор» писал ранее, что Иран и россия намерены подписать новое соглашение о закупках, по которому москва получит еще сотни боевых беспилотников из Тегерана.
Еще мы писали, что администрация президента США Джо Байдена предприняла широкие усилия, чтобы лишить Иран возможности производить и поставлять беспилотники в россию для использования в войне в Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!