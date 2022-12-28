Иран и россия подпишут новое соглашение – СМИ

Иран и *россия намерены подписать новое соглашение о закупках, по которому москва получит еще сотни боевых беспилотников из Тегерана.

Об этом сообщает Israel Hayom.

На фоне этого появилась информация о масштабной программе, начатой администрацией президента США Джо Байдена, которая направлена на борьбу с передачей вооружения рф. Это произошло после того, как в иранских беспилотниках нашли технологии стран Запада, в том числе и американские.

Журналисты пишут, что американская сторона предоставляет украинской армии данные о локациях, с которых российские оккупанты готовят иранские БПДЛА к запуску. Также Украина получила от американских компании устройства, благодаря которым обнаруживать вражеские беспилотники на более дальних расстояниях. Такие средства предусмотрены и в пакетах американской военной помощи ВСУ.

Утверждается, что иранские дроны были предметом обсуждения американских чиновников и с Израилем — государством, которое «имеет опыт подрыва иранской ядерной программы». Так, произошла беседа между советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и чиновниками Израиля касаемо сотрудничества между москвой и тегераном.

Несколько ранее глава ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави заявил о возрастании готовности Израиля к атакам по ядерным объектам Ирана. Эту же мысль высказал уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц, выступая перед выпускниками-пилотами на авиабазе Хацерим. Он заявил, некоторые из них могут участвовать в потенциальном ударе по Ирану.

«Курсор» сообщал, что в Израиле опасаются, что россия может передать Ирану гиперзвуковые ракеты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!