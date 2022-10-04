В украинской разведке рассказали, сколько военных рф хотят сдаться в плен

Российская федерация* на войне в Украине несет большие потери и сейчас старается их восполнить благодаря «частичной» мобилизации. Но многие солдаты не хотят воевать и собираются сдаться в украинский плен.

Об этом рассказал представитель украинской разведки Андрей Юсов.

По его словам, в течение последних несколько недель более двух тысяч военных рф позвонили на линию проекта «Хочу жить». Много звонков поступало из оккупированного Крыма. Россияне спрашивали, как они могут сдаться в плен ВСУ.

Андрей Юсов отметил, что сейчас Украина готовится к увеличению военнопленных. Их звонки начали поступать чаще после того, как ВСУ провели успешное контрнаступление в Харьковской области и почти полностью деоккупировали регион. Потом всплеск звонков начался после объявленной путиным мобилизации.

Представитель украинской разведки отметил, что звонили не только те солдаты, которые уже находятся в зоне боевых действий, но и те, кого недавно мобилизовали и даже не отправили на фронт.

«Курсор» писал ранее, что в соцсетях распространяется видео из россии, где молодые парни намеренно ломают друг другу ноги, чтобы избежать объявленной путиным мобилизации.

Еще мы писали, что от мобилизации сбежали больше россиян, чем их было во время наступления на Украину в феврале.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!