Надежный метод: россияне ломают себе ноги, чтобы не воевать против Украины

В соцсетях распространяется видео из россии, где молодые парни намеренно ломают друг другу ноги, чтобы избежать объявленной путиным мобилизации.

На кадрах заметно, что несколько собравшихся в подъезде россиян для того, чтобы реализовать свой план. Один из них ложится возле ступенек, а другой прыгает с большой высоты прямиком на ноги. Судя по реакции россиянина, метод крайне болезненный, но эффективный.



К слову, это не единственный метод борьбы против проводимой в *рф мобилизации. Например, житель москвы позвонил в полицию и попросил его забрать в тюрьму, чтобы избежать мобилизации и отправки на войну. Есть и более изощренные – в тюмени эзотерики решили подзаработать и открыли продажи волшебных свеч для защиты от мобилизации.

Российские СМИ узнали, что мобилизованным запретили пользоваться смартфонами, а также появилась информация, что в рф могут объявить военное положение и запретить выезд из страны.

Также «Курсор» сообщал, что российским военным говорят лечить раны тампонами и греться прокладками, а также то, что солдаты должны сами себе покупать экипировку.