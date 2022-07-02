Лукашенко заявил, что Украина якобы пыталась обстрелять Беларусь ракетами

Лукашенко также взялся публично оправдывать российского диктатора путина. По его убеждению, тот никого не шантажирует ядерным оружием.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы хотела нанести ракетные удары по военным объектам РБ. Правда, все ракеты были перехвачены, а потому «ничего не прилетело».

По словам Лукашенко, Беларусь хотят «спровоцировать».

«Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава Богу, противовоздушными комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины», — сказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко во время выступления не упустил возможности публично оправдать владимира путина*, который якобы никого не шантажирует ядерным оружием. При этом сам Лукашенко приказал военным «взять на прицел» центры принятия решений врагов Минска. Однако затем сказал, что Беларусь не хочет воевать с Украиной. Примечательно, что эту страну он сравнил с «фашистской Германией», которую якобы воспитал Запад.

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