В украинской разведке узнали детали взрыва на военном аэродроме рф

Личный состав воинской части рф* был поднят по тревоге.

В псковской области (россия) на военном аэродроме произошел взрыв, в результате которого были уничтожены для вертолета Ка-52, еще два — получили серьезные повреждения.

Об этом сообщается на Telegram-странице Главного управления разведки МО Украины.

Инцидент произошел на военном аэродроме Веретье, который расположен недалеко от города Острова. Пострадали ли другая техника, кроме ударных вертолетов, пока неизвестно, информация уточняется.

Чтобы ликвидировать взрыв и найти диверсионные группы, которые его спровоцировали, личный состав воинской части рф был поднят по тревоге. Сейчас на месте проходят следственные действия.

Отмечается, что Ка-52 — российский ударный вертолет, стоимость которого составляет около 16 миллионов долларов.

«Курсор» писал ранее, что взрыв на военном аэродроме в псковской области был настолько мощным, что фюзеляжа раскидало в радиусе 200 метров. О причинах происшествия российская сторона еще не сообщала.

Еще мы писали, что Воздушные силы Украины снова уничтожили российский вертолет Ка-52. На одном из направлений ведения боевых действий расчет зенитно-ракетного комплекса оперативно зафиксировал вражескую цель.

Напомним, что в сети показали впечатляющее видео с уничтожением российского боевого вертолета «Аллигатор».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!