В ушанке и с водкой — опубликованы фото «приключений» диктатора Северной Кореи в рф

Ына также познакомили с моржом Мишей.

Сегодня поезд с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на борту покинул железнодорожную станцию ​​в российском дальневосточном городе артем*. Таким образом, диктатор завершил свой визит в рф.

Об этом сегодня сообщили российские информационные агентства.

Расстояние от Артема до станции Хасан на границе с Северной Кореей составляет более 200 км.

Также российские СМИ опубликовали новые фото с Ыном из рф: на них видно, как диктатор надевал шапку-ушанку, пил водку с российскими оккупантами и смотрел шоу с моржом Мишей.

Первый официальный визит Кима за границу после пандемии коронавируса усилил опасения Запада по поводу того, что москва и Пхеньян проигнорируют санкции и заключат сделку по поставкам оружия.

В субботу диктатор встретился с министром обороны рф во владивостоке, где осмотрел новейшее вооружение, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс.

ТАСС сообщило, что «лидер КНДР получил в подарок пять беспилотников-камикадзе и разведывательный беспилотник «Геран-25» с вертикальным взлетом».

ТАСС сообщило, что губернатор приморья, граничащего с Китаем и Северной Кореей, также «предложил Ким Чен Ыну комплект пуленепробиваемой защиты» и «специальную одежду, не обнаруживаемую тепловизионными камерами».

Расширенное турне Кима по дальневосточному региону рф, начавшееся во вторник, было сосредоточено в основном на военных вопросах, о чем свидетельствует его собственное окружение, состоящее преимущественно из офицеров, символический обмен винтовками с владимиром путиным и экскурсия на завод по производству истребителей в Комсомольске-на-Амуре.

Считается, что москва заинтересована в покупке северокорейских боеприпасов для продолжения боевых действий в Украине, а Пхеньян хочет, чтобы рф помогла ему разработать свою международно осужденную ракетную программу.

Кремль заявил, что никакого соглашения не было и не будет подписано.

Ким также встретился в воскресенье со студентами Северной Кореи, обучающимися во владивостоке.

Северокорейское информационное агентство ЦТАК охарактеризовало атмосферу во время визита Кима как «пылкую и теплую» и заявило, что между Северной Кореей и рф открывается «новая эра дружбы, солидарности и сотрудничества».

Курсор писал, что известное издание создало забавную карикатуру на тему встречи путина и Ким Чен Ына.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!