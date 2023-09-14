Известное издание создало забавную карикатуру на тему встречи путина и Ким Чен Ына

Диктаторов изобразили обнаженными.

Газета The Times посвятила свою новую обложку недавней встрече Ким Чен Ына и *владимира путина.

Популярное британское ежедневное издание изобразило их обнаженными в объятиях в большой ванной, которая наполнена кровью. Ын и путин держат в руках ракеты, вымазанные кровью.

Во время отдыха северокорейский диктатор спрашивает: "Еще страданий, мой ангел?", а кремлевский ему отвечает: "Ты не остановишь меня, проказник...".

Ранее эксперты рассказали, что после визита Кима в рф многие ожидали, что страны заключат сделки о вооружении, но их так и не подписали.

О том, какие договоренности достигли москва и Пхеньян, почти ничего неизвестно. О том, почему путин и Ким Чен Ын молчат о снарядной сделке и чем это чревато – читайте здесь.

«Курсор» ранее писал, что Ким Чен Ын и песков попали на видео в курьезные ситуации, когда рассуждали о россии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!