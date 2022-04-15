В Великобритании заявили, что россии придется пересмотреть свои позиции в Черном море

Российский военно-морской флот потерял свой флагман в Черном море. Этот корабль прикрывал от воздушных атак группировку российских солдат, оккупировавших Херсонскую область.

После вторжения в Украину россия потеряла два ключевых военно-морских объекта. Поэтому, вероятно, рф пересмотрит свою позицию в Черном море.

Об этом сообщили в разведке Великобритании.

«Россия признала, что крейсер «москва» типа «Слава» затонул. Являясь флагманом черноморского флота россии, «москва» выполняла ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны», – говорится в отчете разведки.

Кроме того, как рассказал советник главы Офиса президента Украины, затонувший крейсер «Москва» прикрывал группировку российских оккупантов в Херсонской области. Масштаб новых возможностей для украинских военных сейчас оценивается. Он заявил, что Украину ждут приятные сюрпризы в ближайшем будущем.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в россии подтвердили, что крейсер «москва» затонул. Так, минобороны рф сообщило, что при буксировке крейсера «москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!