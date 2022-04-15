На борту уничтоженного крейсера Москва могло быть ядерное оружие

На борту затонувшего российского ракетного крейсера «Москва», который был подбит «Нептуном», могли находиться две ядерные боеголовки.

Об этом сказал руководитель проекта в Институт Черноморских стратегических исследований и главный редактор портала BlackSeaNewsАндрей Клименко на своей странице в соцсети Facebook.

«Друзья, специалисты говорят, что по штату на борту ркр «Москва» есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам (возможно для многих это новость, но так и есть, этот корабль — носитель ядерного оружия). Где эти боеголовки? Где они были при взрыве боезапаса? Где точка на карте? Координаты? — Это компетенции СБ ООН, МАГАТЭ…», — написал Клименко в соцсети.

Журналист также призывает Турцию, Румынию, Болгарию, Грузию немедленно отреагировать и присоединиться к ликвидации потенциальной угрозы.

Ранее Курсор писал, что минобороны россии* подтвердили, что крейсер «москва» затонул. Российский крейсер, которые вчера был подбит «Нептуном» сегодня официально потонул — минобороны рф заявило, что при транспортировке он пошел ко дну.

Курсор писал, что в минобороны рф заявили, что флагман Черноморского флота серьезно поврежден. В министерстве обороны россии* заявили, что ракетный крейсер «Москва», который является флагманом Черноморского флота рф, получил серьезные повреждения.

Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».

Курсор также писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.

Напомним, что в российских городах и в Крыму готовится серия терактов. Российские власти пытаются настроить своих граждан против украинцев, а для того, чтобы заставить их ненавидеть украинский народ, не остановятся даже перед терактами против собственного населения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!