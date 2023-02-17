В Воздушных силах Украины пообещали, что взрывов в Крыму вскоре станет намного больше

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отказался комментировать сегодняшние взрывы и не ответил прямо, имеют ли к этому отношение украинские военные. При этом он прокомментировал использование войсками рф* ракет С-300 при обстреле Харьковщины, сказав, что захватчики применяют их по всей линии столкновения. А это свидетельствует о дефиците у страны-агрессора высокоточного и дальнобойного оружия. С-300 у них много, и произведены они давно, из-за чего значительное их количество требует утилизации.
«Но наши силы противовоздушной обороны, как это уже не раз доказано, готовы сбивать вражеские ракеты и беспилотники день и ночь», — подчеркнул Игнат.
Он также отметил, что объекты поражения враг определил для себя еще в начале широкомасштабного вторжения.
«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.
Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!