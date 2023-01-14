В ВСУ объяснили, почему взрывы в Киеве начались до объявления тревоги

В субботу утром, 14 января, российские оккупационные войска атаковали столицу Украины ракетами, но взрывы жители начали слышать до объявления воздушной тревоги. В ВСУ объяснили, почему так произошло.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал «24» каналу, что такие случаи происходят, когда вражеская армия применяет баллистику или С-300, которые летят по баллистической траектории. Запуски таких ракет бывает сложно фиксировать, поскольку информация поступает из разных источников.

По его словам, такие ракеты выпускают из наземной установки, они летят по дуге и опускаются в цель на большой скорости. На реагирование остается мало времени, да и ситуацию усложняет небольшое расстояние от запуска до Киева. Рф* использует баллистические ракеты «Искандер» и «Точка-У», именно их она применяла в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины с северного направления.

В прифронтовых регионах российские оккупанты чаще всего используют С-300. Есть вероятность, что ими захватчики могли атаковать Киев. Сейчас эксперты исследуют обломки и вскоре обнародуют детали.

«Курсор» писал ранее, что в субботу утром в центре Киева прозвучали четыре взрыва. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что взрыв произошел в Днепровском районе (на Левом берегу), а также обломки ракеты упали в Голосеевском районе (на Правом берегу). В Киевской области в результате атаки повреждено 18 жилых домов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.