В ВСУ оценили угрозу масштабной атаки на Украину в годовщину вторжения рф

В Воздушны силах рассказали, чего украинцам ожидать от врага.

На данный момент в Беларуси не обнаружено никаких признаков формирования ударной группы, которая была бы способна совершить наступление на территорию Украины.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга.

«Это будет очередной день нашего противостояния врагу», — сообщил Громов.

Согласно заявлению Главного управления разведки, пока нет подтверждений возможного наступления со стороны Беларуси в пятницу, 24 февраля. Кроме того, текущая военная группировка в рамках «Союзного государства» не соответствует параметрам ударной группировки, которая могла бы начать наступление.

По словам Громова, в настоящее время в акватории Черного моря отсутствуют российские корабли с ракетным вооружением. Авиационные самолеты потенциального противника также находятся на аэродромах своих базирований.

«Загружены ли на них ракеты я сказать не могу, но не исключаем ничего», — подчеркнул чиновник.

До этого в ВСУ рассказали о главной цели армии *рф в Украине. В ведомстве отметили, что россия усиливает боевые действия в Украине через год после своего вторжения с целью истощить украинские силы. Украинские военные уверены, что россия поставила перед собой цель захватить к лету всю неподконтрольную ей территорию в двух регионах, составляющих промышленную зону Донбасса на востоке Украины. Наиболее ожесточенные бои сейчас продолжаются вокруг восточного города Бахмута.

Читайте также: в Минобороны Украины подвели итоги года войны: главные 10 побед над россией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!