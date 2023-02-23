Боевые действия усиливаются: в ВСУ рассказали о главной цели армии рф в Украине

Россия усиливает боевые действия в Украине через год после своего вторжения. Она делает это с целью истощить украинские силы, заявили сегодня в четверг украинские военные. Бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что россия* поставила перед собой цель захватить к лету всю неподконтрольную ей территорию в двух регионах, составляющих промышленную зону Донбасса на востоке Украины. Наиболее ожесточенные бои продолжаются вокруг восточного города …

Россия усиливает боевые действия в Украине через год после своего вторжения. Она делает это с целью истощить украинские силы, заявили сегодня в четверг украинские военные.

Бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что россия* поставила перед собой цель захватить к лету всю неподконтрольную ей территорию в двух регионах, составляющих промышленную зону Донбасса на востоке Украины.

Наиболее ожесточенные бои продолжаются вокруг восточного города Бахмута, сообщил он сегодня на военном брифинге накануне годовщины вторжения.

Громов сказал: «Противник, имея преимущество в людском мобилизационном ресурсе, намеренно интенсифицирует боевые действия, стремясь истощить части вооруженных сил Украины… В краткосрочной перспективе кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в перспективе до лета захватить [всю] Донецкую и Луганскую области».

Напомним также, что накануне годовщины начала войны путин пригрозил усилить ядерные силы рф. А глава НАТО Йенс Столтенберг тем временем заявил, что военный альянс увидел «некоторые признаки» того, что Китай может планировать поддержку россии в ее войне в Украине, и настоятельно призвал Пекин воздерживаться от того, что было бы нарушением международного права.

Ожидается, что Генеральная ассамблея ООН поддержит широкую резолюцию, требующую от россии безоговорочного и немедленного ухода с территории Украины подавляющим большинством голосов. Но Китай, Южная Африка, Индия и многие страны глобального юга, вероятно, продолжат воздерживаться, подчеркивая свое отчуждение от того, что они называют войной Запада.

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