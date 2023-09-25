Рф вновь атаковала ракетами Одессу - стало известно о последствиях обстрела

Россияне ударили по припортовой инфраструктуре.

В ночь на понедельник, 25 сентября, российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на Одессу, применив "Калибры", ударные дроны, а также сверхзвуковые ракеты "Оникс".

Об этом сообщается на Telegram-канале Сил обороны юга Украины.

Средствами ПВО было уничтожено все БПЛА, а также 11 "Калибров", которые противник запускал со сложными траекториями движения разными областями, а для усиления атак со стороны моря вывел дополнительно подлодку из новороссийской бухты. В результате обстрела в городе есть "прилеты". По предварительным данным, пострадал один человек.

В ВСУ рассказали, что врач снова атаковал припортовую инфраструктуру. Повреждения получил морской вокзал в городе, а здании привокзальной гостиницы, которая много лет уже не работает, начался пожар, но спасателям удалось его быстро локализовать.

Сверхзвуковыми ракетами "Оникс" были разрушены зернохранилища. В результате падения обломков, повреждения получил склад одного из предприятий, а также частный дом. На открытых территориях, где рухнули обломки, произошло возгорание травмы. В нескольких домах в результате взрывной волны вылетели стекла.

"Курсор" писал ранее, что российские захватчики в последнее время для нанесения атак по городам Украины не используют ракеты морского базирования, вероятно, потому что накапливают запасы "Калибров" для ударов в осенне-зимний период, когда в стране начнется отопительный сезон.

Еще мы писали, что в ночь на четверг, 21 сентября, российские оккупационные войска в очередной раз совершили массированную атаку по городам Украины. Оккупанты ударили разными типами ракет. Украинским средствам ПВО удалось уничтожить 36 вражеских целей.