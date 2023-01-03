В ВСУ рассказали, почему в Украине сейчас невозможно создать «Железный купол»

Для этого требуется огромный государственный и человеческий ресурс.

Российская федерация* продолжает свой ракетный террор на территории Украины, поэтому государство рассматривает различные способы, чтобы закрыть свое небо. Но в ближайшие годы создать систему ПВО «Железный купол», которая используется Израилем, невозможно.

Об этом рассказал во время телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, для создания такой системы нужно огромное количество техники из-за большой протяженности границ Украины, а на это нужны средства. Также требуется огромный государственный и человеческий ресурс.

Юрий Игнат отметил, что сейчас Украина пытается закрыть свое небо с помощью истребителей, которые являются частью противовоздушной обороны. Именно эти воздушные судна государство просит от западных партнеров, ведь, чтобы перехватывать российские ракеты, нужны новые самолеты с современными радарами, ракетами и прицельными навигационными комплексами. Сейчас Украина просит F-16 определенной модификации, который помог бы выполнять эти задачи.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что возможности противовоздушной обороны его страны будут еще сильнее и эффективнее в 2023 году.

Еще мы писали, что Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы союзники, в том числе Израиль, спешно построили для Украины сеть противовоздушной обороны с использованием совместимого с НАТО оборудования для защиты стратегических целей от ракетных ударов россии.