США настаивают, чтобы союзники, в том числе Израиль, создавали системы ПВО для Украины

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы союзники, в том числе Израиль, спешно построили для Украины сеть противовоздушной обороны с использованием совместимого с НАТО оборудования для защиты стратегических целей от ракетных ударов россии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

На этой неделе москва обстреляла Украину ракетами, повредив энергетические объекты по всей стране и унеся жизни по меньшей мере 20 человек.

«То, что ранее украинское руководство описало как то, что им больше всего нужно, так это средства противовоздушной обороны», — заявил министр обороны США Ллойд Остин в Брюсселе в четверг, на следующий день после встречи 50 стран-союзников, которые координируют свою военную поддержку Киева.

«Однако для того, чтобы защитить Украину от различных угроз со стороны россии, необходимо будет создать систему противовоздушной обороны, состоящую из нескольких уровней. Это системы малой дальности и малой высоты, затем системы средней дальности, средней высоты, а затем системы большой дальности и большой высоты», — говорит высокопоставленный военный офицер США генерал Марк Милли.

По его словам, эти три уровня будут защищать крупные города и ключевую инфраструктуру Украины от российских баллистических и крылатых ракет, а также дронов.

«Они не контролируют все воздушное пространство над Украиной, но они предназначены для контроля приоритетных целей, которые Украина должна защищать», — сказал Милли.

Вашингтон пообещал предоставить Украине систему противовоздушной обороны NASAMS малой и средней дальности и средней высоты, первые две из которых поступят в ближайшее время.

Германия поставила первую из систем ПВО Iris-T последнего поколения, но Киеву придется подождать до следующего года еще три обещанных. Система средней дальности высотная Iris-T предназначена для защиты небольшого города.

Чтобы ускорить этот процесс, Соединенные Штаты в среду призвали своих союзников предоставить имеющееся у них зенитное оборудование — даже если оно старше — при условии, что оно соответствует стандартам НАТО.

Испания первой положительно отреагировала на этот призыв: она отправит Украине четыре зенитно-ракетных комплекса средней дальности Hawk, которые впервые поступили на вооружение во время холодной войны, но с годами были модернизированы.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в среду, что Франция предоставит «радары, системы и ракеты для защиты (украинцев) от этих атак». Он не уточнил тип планируемой противовоздушной обороны, но один из американских военных упомянул высотную систему SAMP/T, известную как Mamba, которая находится на вооружении во Франции, Италии и Сингапуре и является европейским конкурентом Патриот США. Система франко-итальянской разработки в настоящее время является частью ПВО НАТО.

«Итальянцы, по-видимому, хотят увидеть, что можно дать в плане SAMP-T, но все это очень сложно», — заявил французский президент, добавив, что это «работа в процессе».

Париж также предоставил систему малой дальности Crotale.

Великобритания объявила, что отправляет ракеты AMRAAM, которые запускаются поставленной США NASAMS.

По словам американского военного представителя на условиях анонимности, Вашингтон также заинтересован в варианте системы Spada 2000, которую, как и Mamba, производит европейская компания MBDA. Это модернизированная версия системы средней высоты и дальности, стоящей на вооружении с 1980-х годов в Италии. Он также был продан в Кувейт, Испанию и Пакистан.

Для защиты от баллистических ракет Вашингтон также рассматривает возможность предоставления Украине ракетных батарей Patriot.

Вашингтон лоббирует другие страны, у которых они есть, чтобы они участвовали в этих усилиях, а также пытается убедить Израиль предоставить части своей системы «Железный купол».

Израиль ранее отклонял запросы Украины на поставку систем противовоздушной обороны, таких как «Железный купол», за которые в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал еврейское государство.

Несмотря на то, что Израиль отправил Украине гуманитарную помощь, Израиль неоднократно отклонял просьбы Киева о оборонительном оружии, особенно о системах противоракетной обороны, которые можно было бы использовать для отражения российских авиаударов, несмотря на выражение сочувствия бедственному положению страны.

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