Зеленский обещает «еще более сильную» ПВО в 2023 году

«Это будет гарантией безопасности не только нашего государства, но и всего континента», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в пятницу отметил, что возможности противовоздушной обороны его страны будут еще сильнее и эффективнее в 2023 году.

Зеленский отметил, что Украина уже многое сделала в этом плане на протяжении 2022 года, и подчеркнул, что в будущем ПВО страны может стать сильнейшей в Европе. «Это будет гарантией безопасности не только нашего государства, но и всего континента», — заявил он.

Говоря о сохраняющейся нехватке энергии в пострадавшей от войны Украине, Зеленский отметил, что правительство разработало стратегию по ее обновлению и реструктуризации, чтобы обеспечить достаточные поставки, и что это будет приоритетом страны, но признал, что «это займет время и много усилий».

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский в своем публичном выступлении заявил, что за сутки украинские войска успешно сбили 54 российские ракеты и 11 ударных беспилотников. Лидер отметил, что было несколько ударов, которые оставили районы страны без электричества, но, тем не менее, нация «успешно отразила» атаки россии* в четверг.

Зеленский заявил, что украинские ремонтные бригады делают все возможное, чтобы восстановить энергоснабжение по всей стране, при этом в «сложнейшей» ситуации оказались жители столицы страны и всей Киевской области, а также Львова, Одессы, Херсона, Винницы и Закарпатья. «Каждым таким ракетным ударом россия только еще больше загоняет себя в тупик», — заявил Зеленский, сказав, что каждая ракета, выпущенная москвой, «лишь подтверждает, что все это должно закончиться трибуналом».

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