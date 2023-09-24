"Вагнеровцы" остаются в Беларуси: сколько их там и опасны ли они для Украины

В Украине высказались относительно этого, отметив, исходит ли какая-то угроза для "вагнеровцев".

Известно, что в Беларусь изначально прибыло примерно 6000 человек из ЧВК "вагнер"*. По состоянию на 24 сентября на территории Беларуси осталось всего около тысячи "вагнеровцев". Соответствующей информацией поделился представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Об этом сообщает "ТСН".

Он отметил, что за всем, что происходит по ту сторону границы и на территории Беларуси, и на территории россии, внимательно следят подразделения разведки, в том числе за передвижением "вагнеровцев". По его словам, то, что российские наемники ненадолго задержались в Беларуси - это выгодная ситуация для Украины.

Ранее "Курсор" писал о том, что появились новые подробности крушения самолета ЧВК "вагнер" в Мали. В зависимости от модификации такой самолет способен доставлять грузы массой до 60 тонн на расстояние более 4,2 тысячи километров.

Также мы сообщали, что в Херсонскую область Украины прибыли штурмовые группы "вагнеровцев". После гибели евгения пригожина боевикам "вагнера"* было предложено заключить контракт с министерством обороны россии, чтобы продолжить воевать против украинцев. Также им предоставили возможность уехать в Беларусь или вернуться к своим семьям.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!