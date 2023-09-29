Известно, где именно будет их место дислокации.

Члены террористической группировки уже концентрируются вокруг Бахмута Донецкой области, поскольку хорошо знакомы с этой местностью. Они начали перемещаться в Украину в индивидуальном порядке и небольшими группами для дальнейшего участия в боевых действиях в составе различных российских подразделений.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

Пока нет информации относительно того, в каком статусе туда переместились "вагнеровцы".

"Вполне вероятно, что отдельные лица были переведены в части официальных сил минобороны россии и другие ЧВК", - отмечают в разведке Британии.

Стоит отметить, что боевики ЧВК "вагнер" покинули зону боевых действий в Украине в начале июня 2023 года, накануне их мятежа 24 июня, что провалился, и последующей гибелью главаря этой организации евгения пригожина и других высокопоставленных лидеров в авиакатастрофе 23 августа.

В британской разведке пояснили, почему силы "вагнеровцев" в основном сосредоточились вокруг Бахмута Донецкой области.

"Их опыт, вероятно, будет особенно востребован в этом секторе. Многие из них знакомы с нынешней линией фронта и местной тактикой украинцев, поскольку прошлой зимой они сражались на той же территории", - говорится в сообщении.

Ранее "Курсор" писал о том, что путин попросил помощи у экс-"вагнеровца" в поиске добровольцев на войну с Украиной. Он отдал ему важное распоряжение, связанное с этим.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!