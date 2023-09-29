Он отдал ему важное распоряжение, связанное с этим.

Известно, что российский президент владимир путин* дал особое распоряжение бывшему начальнику штаба ЧВК "вагнера" андрею трошеву, чтобы тот начал формировать добровольческие подразделения для отправки на войну против Украины.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале кремля.

Путин встретился с экс-"вагнеровцем" и заместителем министра обороны рф юнус-беком евкуровым в четверг. В ходе беседы с ними глава кремля напомнил, что трошев сам более года воевал в таком подразделении.

"Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", - отметил российский диктатор.

Стоит отметить, что на предыдущей такой встречи уже поднимался вопрос о том, что полковник в отставке трошев "займется формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне "специальной военной операции"". Также трошев будет курировать связь между "добровольческими формированиями" и Минобороны рф.

Ранее "Курсор" писал о том, что россияне могут готовить к дню рождению владимира путина особый кровавый подарок. Соответствующее заявление сделал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. По его словам, украинцы вряд ли предпримут какие-то действия, а вот русские могут.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!