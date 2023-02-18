«Вагнеровцы» записали видео на фоне горы трупов: У нас сотни убитых ежедневно

Боевики частной военной компании «вагнер», которые воюют на стороне российских оккупантов записали видео с жалобами на огромное количество потерь. Причем видеокадры наемники снимали на фоне десятков трупов своих сослуживцев, которые просто лежат на полу в каком-то помещении.

Видео появилось в Телеграм-каналах, связанных с ЧВК.

«Вагнеровцы» обвинили министерство обороны рф* в халатности из-за недостаточной поставки боеприпасов. Они признали, что ежедневно теряют сотни солдат. По словам наемников, потери можно было бы сократить, если бы военные функционеры вовремя снабжали их вооружением и боеприпасами.

Добавим, что по данным британской разведки, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых не менее 60 тысяч — ликвидированы. При этом среди «вагнеровцев» потери достигают более 50% от общей их численности. В британском военном ведомстве отметили, что российские потери начали расти ускоренными темпами с сентября, когда в россии провели так называемую «частичную мобилизацию».

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.