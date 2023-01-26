Венгрия обвинила Украину в «жестокой» мобилизации закарпатских венгров

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Украина якобы против воли закарпатских венгров мобилизует их в свою армию, после чего многие из них погибают на поле боя.

Об этом сообщает Magyar Hirlap.

По словам чиновника, мобилизация представителей венгерской диаспоры, проживающих на украинских территориях, ‒ очередная причина, почему Будапешт настаивает на проведении мирных переговоров между Украиной и *россией. Сийярто заявил, что именно его нация отчетливо осознает важность переговоров, потому что военные действия проходят вблизи соседней с ними страны.

Дипломат вспомнил о том, что более миллиона украинских беженцев пересекли украино-венгерскую границу с начала полномасштабного вторжения армии российских оккупантов. По его мнению, введение экономических санкций против рф оказалось «неудачным», потому что после них годовая стоимость импорта энергоносителей выросла с 7 до 17 млрд евро.

«Не говоря уже о том, что венгры гибнут в этой войне бок о бок с украинцами, ведь венгров, проживающих на Закарпатье, также призывают в украинскую армию. В последние дни мы видели видеоматериалы о том, каким жестоким образом это иногда происходит», ‒ сказал Сийярту.

Это не первые претензии последних дней, возникших у Венгрии к Украине. Там, недавно представители венгерского МИДа возмутились «массовыми увольнениями директоров и учителей венгерских школ» и тем, что университеты на Закарпатье обязали убрать венгерские национальные символы. Также венгерские журналисты посетили этот приграничный регион и сказали, что там проводят такую мобилизацию, которой не было с начала военных действия.

«Курсор» сообщал, что экс-президент США Дональд Трамп не поддержал поставки танков ВСУ, потому что считает, что это может привести к ядерной войне.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!