Трамп о войне в Украине: Сначала танки, потом ядерное оружие

Политик считает, что войну можно с легкостью остановить.

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о передаче танков Украине.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Бывший американский лидер не поддерживает поставки танков ВСУ, потому что считает, что это может обернуться применением ядерного оружия. По его мнению, на самом деле войну в Украине, развязанную *россией, можно просто остановить.

«Сначала танки, потом — ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать», ‒ написал он.

Следует отметить, что с самого начала войны Трамп не занял однозначную проукраинскую позицию и неоднократно заявлял, для завершения войны нужно проводить переговоры, ибо иначе начнется мировая война.

Например, осенью прошлого года он сказал, что мирное завершение боевых действия необходимо, ибо начнется Третья мировая война. Также президент-республиканец предлагал свою кандидатуру в качестве посредника для заключения сделки.

«Будьте стратегическими, будьте умными. Заключите сделку сейчас. Обе стороны нуждаются в этом и хотят этого», ‒ заявил он.

Ранее мы рассказывали, что президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк M1 Abrams, ремонтно-эвакуационные машины для обслуживания танков M1 Abrams и запчасти, а также американцы обучат украинских военных. Также он сделал заявление об освобождении Крыма.

«Курсор» сообщал, что бывший израильский чиновник грубо поставил на место российского пропагандиста Соловьева.

Помимо этого глава мид рф сергей лавров заявил, что США и Британия перешли «красные линии» своей военной поддержкой Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!