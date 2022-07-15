Ракетный удар по Виннице: появились новые подробности

Вчера, 14 июля, россияне выпустили по Виннице пять ракет Калибр, две из них сбила противовоздушная оборона (ПВО).

Об этом говорится в сообщении оперативного командования Юг.

В сообщении говорится, что три ракеты были выпущены с малого ракетного корабля, находившегося возле мыса Фиолент во временно оккупированном Крыму. Также отмечается, что российские военные продолжают вести оборонные действия, а также применяют ракетные и авиационные удары.

«Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа Калибр, попавших по Виннице», — говорится в сообщении командования.

Кроме этого, россия изменила состав корабельной группировке из-за шторма в том районе. На данный момент в готовности к ракетным ударам находятся три ракетных корабля с 24 ракетами на борту и два больших десантных корабля.

По последним данным, в результате ракетного удара погибли 23 человека (из них трое детей), госпитализированы 66, в тяжелом состоянии находятся 34 раненых, пятеро из них — в критическом состоянии. Продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует.

Курсор писал ранее, что российские оккупанты выпустили по Виннице 7 ракет, 4 из них были сбиты силами ПВО. Три снаряда попали в офисное здание, пострадал Дом офицеров и жилые дома, расположенные поблизости. На месте «прилета» произошел пожар, который распространился на парковку. Минимум 23 человека погибли в результате ракетного удара, среди них трое детей. 117 человек получили ранения, 34 из них — тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!