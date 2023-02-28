Википедию оштрафовали на 2 млн рублей за отказ удалить статьи о российской армии

Представитель интернет-энциклопедии Александр Ганзер заявил в суде, что статьи написаны на основе открытых источников и сведений из международных организаций, в том числе по итогам заседаний Генассамблеи ООН.

Мировой судья судебного участка таганского района москвы* оштрафовал на 2 млн рублей (почти 100 тысяч шекелей) фонд Wikimedia по делу за неудаление из «Википедии» статей о действиях Вооруженных сил России на войне в Украине (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ).

Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Как следует из материалов дела, штраф наложили за отказ администраторов «Википедии» удалить статьи о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, а также материалы о боевых действиях вс рф в Харькове, Лисичанске и Мариуполе в ходе войны.

Ранее роскомнадзор направил в Wikimedia Foundation уведомления о необходимости удалить статьи об этих трех бригадах, так как в них «содержатся сведения об их дислокации и иная информация, обнародование которой наносит ущерб обороноспособности рф».

Официальный представитель «Википедии» Александр Ганзер заявил в суде, что указанные статьи написаны на основе открытых источников и сведений из международных организаций, в том числе по итогам заседаний Генассамблеи ООН, а потому они не могут причинить вред интересам рф. На основании этого представитель интернет-энциклопедии потребовал прекратить дело.

До этого роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать «Википедию» как нарушителя законов рф из-за статей о войне. В ведомстве также отметили, что некоммерческую организацию Wikimedia Foundation уже привлекали в россии к административной ответственности за неудаление «противоправной информации» из «Википедии».

Как сообщал Курсор, рф блокирует сайты оппозиционных СМИ и Википедию.

Также Курсор писал о том, что на Википедии удалили страницу об убитом израильским солдате.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!