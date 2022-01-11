На Википедии удалили страницу об убитом израильским солдате

Стало известно о том, что на Википедии удалили странницу об израильском военнослужащем пограничной полиции МАГАВ Бареле Шмуэли. Он был сильно ранен террористом ХАМАС у границы с Газой, а затем скончался в больнице.

Об удалении страницы написали на телеграм-канале «Голос Израиля«.

На момент смерти солдату был всего 21 год.

Напомним, что после объявления о смерти Шмуэли премьер-министр Нафтали Беннет сказал, что он получил «горькую новость с глубокой скорбью» и что «не хватает слов, чтобы утешить семью в глубокой скорби». Премьер-министр назвал Шмуэли «воином в жизни и воином в смерти», человеком, который «боролся за свою жизнь до последнего момента, а весь народ Израиля молился за него».

Также Курсор сообщал, что родственники погибшего сержанта МАГАВ потребовали проведения расследования.

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