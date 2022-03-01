РФ блокирует сайты оппозиционных СМИ и Википедию

Генпрокуратура РФ потребовала такой меры «за публикацию ложных данных о работе российских военных в спецоперации по защите так называемых «ДНР» и «ЛНР». Эти террористические группировки Россия признала как «независимые государства».

Россия начинает вводить военную цензуру. Так, первого марта было решено заблокировать сайты оппозиционных ресурсов. Речь идет о «Дожде» и радиостанции «Эхо Москвы».

Генеральная прокуратура РФ потребовала такие меры за то, что эти СМИ якобы опубликовали ложные данные о «спецоперации», которую начал Кремль против Украины. Конечно, речь идет о том, что Москва начала полномасштабную войну против Украины.

РФ продолжает скрывать войну и ракетные удары по украинским городам, по мирным жителям.

Примечательно, что Роскомнадзор также пригрозил блокировкой сайта «Википедия» за то, что на нем появилась статья о Вторжении России в Украину в 2022 году.

Ранее редакция Курсора сообщала, что компания Nord Stream 2 AG намерена объявить о банкротстве.

Также наш сайт писал, что Россия заявила, что продолжит наступление на Украину до «достижения всех целей».

Еще напомним, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.

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