Власти Мариуполя рассказали, как оккупанты собираются проводить псевдореферендум

По словам советника мэра города, походы по домам будут нужны «для иллюзии, что действительно что-то было, и для того, чтобы придать легитимность фальсификации».

Референдум в Мариуполе будет проведен путем «подворного» обхода с привлечением председателей ОСМД, квартальных в частном секторе, а также председателей комитетов самоорганизации населения.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Telegram-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS.

Отмечается, что гауляйтер Константин Иващенко применят метод «стимулирования» через активных граждан – неформальных лидеров домов, по простой схеме: «хочешь получить ремонт – сдай подписной список».

«Кроме того, большая часть референдума пройдет в офисах единой россии*. Дело в том, что именно здесь есть полные электронные базы данных по всем мариупольцам, кто хотя бы раз обратился за гуманитарной помощью. Базы заполнены не только по адресу проживания, но даже относительно хронических заболеваний. Так что даже потребности «ходить по дворам» фактически нет. Все подписи тех, кто в городе и кто нет, будут нарисованы в кабинете», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сами походы по домам нужны больше для иллюзии, что действительно что-то было, и для того, чтобы придать легитимность фальсификации.

«Относительно «избирательных участков» – по плану они открываться не будут. Накануне будет объявлено о «глобальной опасности» (даже с показательным задержанием очередной тик-ток ДРГ) и о том, что более 80 процентов жителей уже выразили свое волеизъявление. Поэтому «можно обойтись и без участков», — сообщает Андрющенко.

По его словам, результат псевдореферендума также известен заранее.

«Должно быть не ниже 80 процентов, но не больше 87. Зачем – непонятно. Но факт. Разница будет разлагаться как желающие «независимости днр» (клоуны) и те, кто вообще против. Цифры «против всего – за Украину» будут подаваться как показательная демократия и отсутствие давления во время референдума, — отметил советник мэра Мариуполя.

Как сообщал Курсор, оккупанты в так называемых «Луганской и Донецкой народных республиках» назначили дату проведения «референдума» о вхождении в состав россии. Голосование должно состояться в период с 23 по 27 сентября.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на слова «главы народного совета «лнр» Дениса Мирошниченко.

«В целях обеспечения условий для реализации участниками референдума своего права на участие в голосовании и безопасности для участников референдума, членов комиссий референдума, наблюдателей, представителей СМИ, определить днями голосования на референдуме с 23 по 27 сентября», — заявил Мирошниченко. Также Курсор информировал о том, что главарь «лнр» леонид пасечник уже подписал закон о «референдуме», за что также проголосовал так называемый «народный совет» псевдореспублики.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!